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Окупанти задіяли авіацію для атаки на село Лютівка Харківської області

Окупанти задіяли авіацію для атаки на село Лютівка Харківської області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 2 березня. Триває 1103 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Від російських артилерійських обстрілів потерпають прикордонні міста та села України. Сьогодні постраждали населені пункти:

Тимоновичі Чернігівської області;Гірки, Кореньок, Петрушівка Сумської області.

Під авіаударами опинилася Лютівка Харківської області. 

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив одну спробу просунутися до позицій ЗСУ в районі населеного пункту Загризове, яку успішно відбили українські захисники. 

На Харківському напрямку з початку доби противник активних дій не проводив.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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