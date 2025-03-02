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Росіяни пошкодили 163 будинки у Харкові протягом лютого

Росіяни пошкодили 163 будинки у Харкові протягом лютого

Протягом лютого окупанти цілеспрямовано били по житлових будинках, підприємствах, енергетиці та медзакладах Харкова.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Загалом російські війська пошкодили 163 будинки, і лише за один день, 28 лютого, руйнувань зазнала значна частина з них.

Вибито 2259 вікон, разом з тим, станом на зараз, понад 80% з них вже закриті, а решта – наслідки останнього обстрілу – комунальники планують закрити до кінця 2 березня.

37 дахів зазнали руйнувань, з них 14 уже відновлені або в процесі ремонту.

Агентство Телевидения Новости

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