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Внаслідок артобстрілу Золочівської громади пошкоджені будинки та енергомережі

Внаслідок артобстрілу Золочівської громади пошкоджені будинки та енергомережі

Сьогодні, 2 березня о 14:30 російські війська артилерії обстріляли село Клинове-Новоселівку Золочівської громади.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

У результаті 15 ударів пошкоджено чотири приватні будинки, господарські споруди, газо- та енергомережі. Без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні близько 9 ранку росіяни FPV-дронами вдарили по селу Івашки Золочівської громади. В наслідок прямого влучання пошкоджено приміщення ліцею.

Агентство Телевидения Новости

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