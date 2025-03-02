Росіяни скинули на Золочівську громаду чотири КАБи: є поранені

Сьогодні, 2 березня близько 16:00, російська авіація чотирма КАБами вдарили по Золочівської громади. Дві авіабомби влучили по селу Довжик.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Поранень зазнали 65-річна жінка та 14-річний хлопець. Постраждалих шпиталізували. Попередньо, пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі.

Ще дві КАБи впали на околицях села Довжик та села Рідне. Без жертв і руйнувань.

Агентство Телевидения Новости