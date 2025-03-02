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Зросла кількість постраждалих внаслідок удару російського БпЛА по будинку у Харкові
У Харкові рятувальники працюють на місці влучання російського безпілотника багатоквартирний будинок в Київському районі. Відомо про чотирьох постраждалих.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Вогонь охопив кілька квартир на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку.
«На дану хвилину троє постраждалих: 21-річний чоловік, 80-річна жінка та 50-річний чоловік. Усі від госпіталізації відмовилися», – написав Терехов.