Троє людей постраждали внаслідок удару окупантів по Харкову, горить будинок

Увечері 2 березня близько 22:00 окупанти вдарили безпілотником по центральній частині Харкова. Російський БпЛА влучив у багатоквартирний будинок, відомо про трьох постраждалих. Горять квартири на верхньому поверсі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинок у Київському районі Харкова.

«Постраждав 21-річний чоловік, без госпіталізації. Внаслідок влучання в багатоповерхівку відбулося загоряння квартир. Також пошкоджено скління вікон в прилеглих будинках», – написав Синєгубов.

Пізніше ще двоє людей звернулися до медиків, постраждалим надали допомогу на місці.

Агентство Телевидения Новости