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Поліція показала наслідки влучання «шахеда» по житловому будинку в Харкові

Поліція показала наслідки влучання «шахеда» по житловому будинку в Харкові

2 березня ввечері БпЛА «шахед» влучив у п’ятиповерховий житловий будинок в центрі Харкова. Меддопомога знадобилася вісьмом жителям будинку, серед постраждалих – дитина.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У квартирах розпочалася пожежа, пошкоджені вікна та автомобілі. 

Постраждали четверо чоловіків та три жінки. Також гострої реакції на стрес зазнав 6-річний хлопчик. Всім надано допомогу на місці. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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