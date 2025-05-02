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Один загиблий, один постраждалий: наслідки ударів по Харківщині за добу

Один загиблий, один постраждалий: наслідки ударів по Харківщині за добу

Сьогодні вночі, 2 травня, внаслідок удару безпілотника в Лозівському районі було пошкоджено будинки, постраждала жінка. Напередодні внаслідок авіаудару в Куп’янському районі загинула місцева жителька.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

2 травня близько 2:20 російський ударний безпілотник влучив по селу Миколаївка Перша Близнюківської територіальної громади Лозівського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, зруйновано господарську споруду. 61-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. За попередньою інформацією, російські військові застосували БпЛА «Герань-2».

1 травня о 18:20 збройні сили рф завдали авіаудару по селу Вільхуватка Купʼянського району. Внаслідок атаки загинула 53-річна жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння. Попередньо встановлено, що окупанти використали ФАБ-250.

За процесуального керівництва Купʼянської та Лозівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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