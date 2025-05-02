У Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду українці вибороли третє місце

Олексій Середа та Марк Гриценко здобули бронзову медаль у Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду.

Як пише «Чемпіон», про це повідомляє Worldaquatics.com.

Українці зуміли стати третіми у синхронних стрибках із висоти 10 м.

Загалом Олексій та Марк набрали 395.37 балів. Такий показник дозволив на 12,30 очок випередити представників Німеччини.

Переможцями стали китайці Жіфенг Жу та Жилонг Ченг. Срібними призерами стали «нейтральні» спортсмени.

Кубок світу зі стрибків у воду. Синхронні стрибки. 10 м.

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