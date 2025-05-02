На Харківщині після авіаударів окупантів виникли пожежі, постраждала жінка

Сьогодні вдень ворог завдав ударів керованими авіабомбами по житловому сектору села Цапівка Золочівської громади.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Внаслідок влучань були частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий та житлові будинки, господарчі споруди.

Сталася пожежа на території приватного домоволодіння: горів житловий будинок та суха трава на подвір’ї.

Внаслідок обстрілу постраждала жінка 1950 року народження.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 7 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.

Агентство Телевидения Новости