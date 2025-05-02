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На Харківщині після авіаударів окупантів виникли пожежі, постраждала жінка
Сьогодні вдень ворог завдав ударів керованими авіабомбами по житловому сектору села Цапівка Золочівської громади.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Внаслідок влучань були частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий та житлові будинки, господарчі споруди.
Сталася пожежа на території приватного домоволодіння: горів житловий будинок та суха трава на подвір’ї.
Внаслідок обстрілу постраждала жінка 1950 року народження.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 7 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.