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На Харківщині після авіаударів окупантів виникли пожежі, постраждала жінка

На Харківщині після авіаударів окупантів виникли пожежі, постраждала жінка

Сьогодні вдень ворог завдав ударів керованими авіабомбами по житловому сектору села Цапівка Золочівської громади.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Внаслідок влучань були частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий та житлові будинки, господарчі споруди.

Сталася пожежа на території приватного домоволодіння: горів житловий будинок та суха трава на подвір’ї.

Внаслідок обстрілу постраждала жінка 1950 року народження.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 7 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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