Збирав «донати» для ЗСУ та витрачав їх на себе: у Харкові викрито псевдоволонтера

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 31-річному чоловіку у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, харківʼянин, прикриваючись допомогою українським військовим, організував схему систематичного шахрайства.

Він створив фейковий профіль у Facebook та розміщував пости про нібито збір коштів на потреби української армії.

У своїх оголошеннях чоловік зазначав особисті банківські реквізити й просив усіх небайдужих долучитися до підтримки захисників. Отримані кошти фігурант витрачав на власні потреби.

Аби уникнути викриття, він навіть не використовував SIM-карту — лише Wi-Fi, телефон та підставний акаунт у соцмережі.

Слідство вже встановило щонайменше 30 фактів отримання грошей від громадян з різних куточків країни. Кожна людина перераховувала «донат» на суму 3–4 тисячі гривень.

Агентство Телевидения Новости