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Алкогольна вечірка у Харкові: через ревнощі чоловік погрожував вбити знайомого

Алкогольна вечірка у Харкові: через ревнощі чоловік погрожував вбити знайомого

Дізнавачі повідомили про підозру мешканцю Шевченківського району Харкова: погрожував вбивством знайомому.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Подія відбулася в березні в гуртожитку по вулиці Клочківській внаслідок раптової сварки, яка виникла на ґрунті ревнощів.

В ході досудового розслідування встановлено, під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виникла суперечка на ґрунті ревнощів. Зловмисник схопив кухонний ніж та підніс до грудної клітини 45-річного знайомого.

Після чого почав нецензурно лаятися та висловлювати погрози вбивством, тримаючи ніж біля потерпілого.

Дізнавачі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова повідомлено 53-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

За даним фактом дізнавачі ХРУП № 3 внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Агентство Телевидения Новости

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