Пожежний робот та автомобіль передали чеські волонтери харківським рятувальникам

Харківські вогнеборці отримали цінну допомогу від чеської волонтерської організації Team4Ukraine — пожежного робота UGV Hector, спеціально обладнаного для роботи в екстремальних умовах.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Разом із роботом передано легковий автомобіль Volkswagen, причіп для його транспортування, спеціальне обладнання та інструменти.

Цю ініціативу реалізовано за сприяння громадської спілки «Центр розвитку Харківського передмістя» та її голови правління Артема Костецького.

UGV Hector керується дистанційно, здатен працювати до 14 годин без підзарядки, і завдяки своїй компактності та маневровості може ефективно діяти в місцях, куди рятувальники не можуть дістатися без ризику для життя. Це дозволить гасити пожежі з безпечної відстані та зменшити загрози для особового складу.

Рятувальники Харківщини висловили щиру подяку чеським партнерам та українським благодійникам за підтримку у зміцнення матеріально-технічної бази служби порятунку.

Агентство Телевидения Новости