Найгарячіші напрямки бойових дій на Харківщині: відбито шість атак окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 2.05.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 109 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні противник тричі намагався атакувати позиції ЗСУ в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив три спроби просунутися до позицій українців в районі населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове, які успішно відбили українські захисники.

Агресор 14 разів атакував позиції ЗСУ на Лиманському напрямку поблизу населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки. На даний час продовжуються три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили ворожий штурм в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку ЗСУ успішно відбили шість атак противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового і Білої Гори. Ще один бій наразі триває.

На Торецькому напрямку ворог тричі атакував позиції військ України в районах Торецька та Сухої Балки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Тридцять дев’ять разів сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські підрозділи відбивають ворожі атаки в районах населених пунктів Водяного Другого, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Надіївка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. ЗСУ дають окупанту гідну відсіч, сім боїв тривають. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Полтавка, Малинівка, Нова Полтавка, Гнатівка, Покровськ, Новосергіївка, Удачне та Новопавлівка.

Окупанти 15 разів намагалися прорватися в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького та в напрямку Одрадного і Багатиря на Новопавлівському напрямку, були зупинені захисниками України, однак три боєзіткнення досі тривають.

Агентство Телевидения Новости