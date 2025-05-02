У Богодухові зареєстрували випадок сказу: кіт покусав хазяйку

На Харківщині у приватному домоволодінні міста Богодухів зареєстровано випадок сказу кота.

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

За словами господарки 20 квітня року в кота на тілі виявили рани від укусів твариною, 26 квітня під час спроби погладити пригніченого кота, він подряпав та вкусив господарку.

Цього ж дня тварину ізолювали в окреме приміщення (сарай) та встановили ветеринарний нагляд.

З 26.04.2025 по 30.04.2025 під час періоду ізоляції кіт проявляв агресивну та неспокійну поведінку, фиркав, відмовлявся від води та їжі. 30.04.2025 тварина загинула.

Спеціалісти Богодухівської РДЛВМ відібрали патологічний матеріал, який направили до Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу отримано позитивний результат дослідження на наявність антигену вірусу сказу. З власницею тварини провели бесіду про небезпечність сказу і направили її в медичний заклад.

У місті Богодухів з прилеглими до нього мисливськими угіддями, пасовищами, лісовим та польовими масивами встановлено карантинні обмеження, загрозливою зоною вважаються території сіл Лозова та Новоселівка Богодухівської громади з прилеглими до них мисливськими угіддями, пасовищами, лісовими та польовими масивами, урочищами.

Також затверджено комплексний план заходів щодо ліквідації сказу в небезпечному пункті, зокрема, там і в загрозливій зоні щеплять від сказу всіх сприйнятливих тварин.

Агентство Телевидения Новости