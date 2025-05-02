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Підземні школи Харкова отримали техніку для цифрових лабораторій

Підземні школи Харкова отримали техніку для цифрових лабораторій

Підземним школам у місті Харкові сьогодні, 2 травня, передали сертифікати на облаштування сучасних цифрових лабораторій у межах благодійного проєкту «Програмуй майбутнє».

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Проєкт реалізується у співпраці Харківської міської ради та Харківського ІТ Кластера. Завдяки цій ініціативі цифрові лабораторії облаштують у ліцеях №48, 83, 105, 112, 124, 138 та 153.У передачі сертифікатів узяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. Він наголосив, що підтримка молоді та створення умов для її цифрового розвитку – один із пріоритетів для міста.

«Сьогоднішній проєкт – це програма будівництва майбутнього. Це важливо для Харкова, для вчителів, для наших дітей. Адже майбутнє неможливе без новітніх технологій. Такі лабораторії допоможуть молоді отримати знання й навички, що дадуть їм шанс стати успішними», – зазначив мер.

Голова наглядової ради Харківського ІТ Кластера Олександр Медовой підкреслив, що проєкт не обмежується передачею техніки – йдеться про створення повноцінних освітніх середовищ.

«Ми не просто передаємо ноутбуки – ми створюємо лабораторії, в яких компанії кластера проводитимуть курси, ігрові сесії, надаватимуть сучасний освітній контент. Ми й надалі підтримуватимемо місто, щоб діти навчалися», – зазначив Олександр Медовой.

Також він повідомив, що в межах програми загалом була закуплена одна тисяча ноутбуків, і понад 30% з них передали саме Харкову.

Агентство Телевидения Новости

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