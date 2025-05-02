За гроші допомагав ухилитись від мобілізації: у Харкові викрито ділка

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 54-річному чоловіку в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«Бізнес» на повістках організував мешканець Харкова. За даними слідства, чоловік підшукував військовозобов’язаних осіб, які бажали ухилитись від мобілізації, та пропонував свої послуги за грошову винагороду. За допомогою поштового перевізника ділок відправляв клієнтам повістки на відправку з наказом з’явитися до районного ОРТЦК та СП Харкова. Ці документи містили відповідні підписи та гербову печатку територіального центру комплектування.

Якщо військовозобов’язаного чоловіка з такою повісткою зупиняли представники ТЦК на вулиці, то не мали законних підстав виписувати йому ще одну упродовж місяця. Після закінчення «терміну дії» документа ділок відправляв клієнту ще один, з новою датою.

Під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили бланки повісток, грошові кошти у різній валюті, банківські картки.

Наразі встановлюється повне коло «клієнтів» ділка, а також осіб, причетних до оборудки, у тому числі серед співробітників ТЦК та СП.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости