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У Харкові трамвай №12 тимчасово змінить маршрут

У Харкові трамвай №12 тимчасово змінить маршрут

Рух трамваїв на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій та майдані Іподрому буде припинений з 9:00 до 17:00 3 травня.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з відновленням асфальтобетонного покриття трамвайної колії.

У цей час трамвай №12 курсуватиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська».

Агентство Телевидения Новости

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