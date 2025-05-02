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Харків’ян попереджують – не сплачуйте газові послуги через мобільний застосунок «Харків газ»

Харків’ян попереджують – не сплачуйте газові послуги через мобільний застосунок «Харків газ»

У соцмережах шириться інформація, яка пропонує реєструватися в мобільному застосунку «Харків газ» для передачі показань лічильника газу, оплати за газові послуги тощо.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

Газовики наголошують, – у місті Харків єдиною компанією, яка приймає показання лічильника газу, є Харківська міська філія «Газмережі».

Фахівці попереджають: не переходьте за підозрілими посиланнями, не вводьте персональні дані на сторонніх ресурсах і не встановлюйте сумнівні додатки.

Агентство Телевидения Новости

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