У Харкові невідомий почав стрілянину на Бурсацькому узвозі: зловмисника затримано, вилучено два пістолети

2 травня близько 17:00 в Шевченківському районі Харкова було зафіксовано звуки пострілів.

Інцидент стався на Бурсацькому узвозі, повідомляє поліція Харківської області.

На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Харківського районного управління поліції №3.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили особу чоловіка, який здійснив стрілянину. Ним виявився 61-річний мешканець Харкова. У нього вилучено два пістолети, які направлено на експертне дослідження.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція продовжує опитування свідків та огляд місця події. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчі дії тривають.

Агентство Телевидения Новости