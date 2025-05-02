У Харкові внаслідок масованої атаки «шахедів» є постраждалі, горять авто біля багатоповерхівки

Увечері 2 травня російські війська атакували Харків дронами типу «шахед». Зафіксовано влучання у двох районах міста, пошкоджено житлову забудову, є постраждалі.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 21:30 у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За словами міського голови Ігоря Терехова, місто опинилося під атакою ворожих БпЛА.

«Харків під масованою атакою «шахедів» – будьте обережні, перейдіть в укриття», – написав він у Telegram.

Попередньо, безпілотники влучили у два райони міста, зокрема у Слобідський. Пошкоджено багатоквартирний будинок, біля нього загорілися автомобілі.

За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, шестеро людей дістали поранення. Лікарі екстреної медичної допомоги працюють на місці влучань ворожих БпЛА, надаючи допомогу постраждалим.

Агентство Телевидения Новости