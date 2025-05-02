У Харкові внаслідок масованої атаки «шахедів» є постраждалі, горять авто біля багатоповерхівки
Увечері 2 травня російські війська атакували Харків дронами типу «шахед». Зафіксовано влучання у двох районах міста, пошкоджено житлову забудову, є постраждалі.
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 21:30 у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За словами міського голови Ігоря Терехова, місто опинилося під атакою ворожих БпЛА.
«Харків під масованою атакою «шахедів» – будьте обережні, перейдіть в укриття», – написав він у Telegram.
Попередньо, безпілотники влучили у два райони міста, зокрема у Слобідський. Пошкоджено багатоквартирний будинок, біля нього загорілися автомобілі.
За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, шестеро людей дістали поранення. Лікарі екстреної медичної допомоги працюють на місці влучань ворожих БпЛА, надаючи допомогу постраждалим.