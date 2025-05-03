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Ранковий обстріл Великого Бурлука на Харківщині спричинив пожежу

Ранковий обстріл Великого Бурлука на Харківщині спричинив пожежу

Рано вранці ворог обстріляв селище Великий Бурлук Куп’янського району.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Внаслідок обстрілів горить будівля на площі 2000 м кв. Постраждала одна особа. Ліквідація пожежі триває.

Ввечері внаслідок влучань та падіння уламків зафіксовано 10 пожеж у різних районах міста: Слобідському, Основ’янському, Салтівському та Київському. Горіли приватні та багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення, виробничі об’єкти, транспортні засоби та інфраструктура. Постраждали 44 особи, серед них — 1 дитина віком 11 років.

За добу на Харківщині зафіксовано 15 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському та Берестинському районах області, також Основ’янському, Слобідському, Київському, Салтівському районах міста Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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