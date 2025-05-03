У п’ятницю внаслідок авіаатаки по Купʼянську загинув мирний житель

За даними слідства, 2 травня у період орієнтовно з 16:20 до 16:40 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по місту Купʼянськ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У місті пошкоджено низку домоволодінь та господарчих будівель.

З-під завалів одного з будинків деблоковано тіло загиблого чоловіка. Попередньо, під завалами перебуває ще один чоловік. Пошуково-рятувальні роботи проводяться із врахуванням безпекової ситуації у місті.

Правоохоронці вилучили уламки авіаційного боєприпасу з місця, де загинула людина. Попередньо встановлено, що російська армія застосувала ФАБ-1500 з УМПК.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости