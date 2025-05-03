До 21° тепла та без дощу у Харкові: прогноз синоптиків на 3 травня

За даними синоптиків, вдень у Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.

По області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 18 – 23° тепла.

Агентство Телевидения Новости