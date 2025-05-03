Пряме влучання авіабомби окупантів по будівлі ДСНС на Харківщині

У місті Куп’янськ російські війська завдали прямого удару авіабомбою (КАБ) по будівлі державної пожежно-рятувальної частини ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

На момент удару особовий склад перебував на виїзді за викликом, у підрозділі знаходився лише один рятувальник – він не постраждав.

Обійшлося без жертв, зазначають у пресслужбі.

«Державний прапор продовжує майоріти над зруйнованою будівлею пожежно-рятувальної частини, нагадуючи всьому світу про стійкість і мужність українських рятувальників навіть під ворожим вогнем», – наголошують рятувальники.

Агентство Телевидения Новости