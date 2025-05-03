На Харківщині неповнолітньому продали алкоголь: поліція втрутилась

Працівники відділення поліції № 1 (Валки) Богодухівського районного відділу поліції під час відпрацювання території в місті Валки в магазині виявили продавчиню, яка продала алкоголь 16-річному хлопцеві.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські склали щодо порушниці протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З хлопцем та його батьками правоохоронці провели профілактичні заходи з метою запобігання таких випадків у майбутньому.

У поліції нагадують, що продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім тягне за собою адміністративну відповідальність та передбачає накладення штрафу від 6800 до 13600 гривень.

Агентство Телевидения Новости