У Харкові виявили водія з підробленими документами

2 травня удень, на дорожній станції патрульної поліції патрульні зупинили автомобіль ВАЗ для перевірки.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі.

Незабаром водій зізнався, що придбав підроблений документ та ніколи не отримував посвідчення водія.

Для встановлення всіх обставин поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні нагадують, – за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости