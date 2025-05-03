Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:01
Просмотров: 84

У Харкові виявили водія з підробленими документами

У Харкові виявили водія з підробленими документами

2 травня удень, на дорожній станції патрульної поліції патрульні зупинили автомобіль ВАЗ для перевірки.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі.

Незабаром водій зізнався, що придбав підроблений документ та ніколи не отримував посвідчення водія.

Для встановлення всіх обставин поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні нагадують, – за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 