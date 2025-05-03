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Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги у Китаї

Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги у Китаї

Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги-2025 у стрибках у висоту, який відбувається в Шанхаї.

Про це повідомляє «Чемпіон».

Для перемоги представниці Дніпра вистачило стрибка на 2 метри. Друге місце в австралійки Ніколи Оліслагерс (1,98), третя – ще одна австралійка Елеанор Паттерсон.

Представниці Австралії почали змагання з висоти 1,88, яку успішно подолали, Магучіх – з 1,92. Уже на висоті 1,95 Паттерсон мала проблеми – лише з другої спроби, а 1,98 взяти не змогла. Оліслагерс 1,98 взяла з другої спроби, а 2,00 підкорити не змогла. Ярослава Магучіх усі свої спроби подолала з першого разу.

Агентство Телевидения Новости

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