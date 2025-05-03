З початку доби окупанти штурмують позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку

Оперативна інформація станом на 16:00 3.05.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 123 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні противник двічі намагався атакувати позиції ЗСУ в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби штурмує позиції ЗСУ в районі Загризового, бій триває.

Агресор дев’ять разів атакував позиції ЗСУ на Лиманському напрямку поблизу населених пунктів Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки. На даний час продовжується одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбивали три атаки противника в районі Часового Яру та в бік Майського і Білої Гори. Один бій триває.

На Торецькому напрямку ворог один раз атакував позиції українських військ в районі Кримського.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Сорок шість разів сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські підрозділи відбивають ворожі атаки в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки. ЗСУ дають окупанту гідну відсіч, 10 боїв тривають. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами населеному пункту Шевченко Перше.

Окупанти 50 разів намагалися прорватися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря на Новопавлівському напрямку, 28 боєзіткнень досі тривають. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Новопіль, Комишуваха, Темирівка, Новодарівка.

Агентство Телевидения Новости