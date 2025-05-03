Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 23:04
Просмотров: 36

На Харківщині на бригаду «швидкої» напали на виклику

На Харківщині на бригаду «швидкої» напали на виклику

У Харківській області під час виїзду на виклик на бригаду екстреної медичної допомоги було скоєно напад. Медики викликали поліцію.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

Як зазначається, напад стався під час чергового виклику, на який бригада прибула оперативно.

«На виклик, здійснений молодою особою, медики прибули оперативно – як і завжди, проте отримали агресію», – йдеться в повідомленні.

Під час виконання своїх обов’язків медики зазнали нападу, після чого були змушені викликати поліцію для врегулювання ситуації. Заяву про інцидент подано до правоохоронних органів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 