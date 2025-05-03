На Харківщині на бригаду «швидкої» напали на виклику

У Харківській області під час виїзду на виклик на бригаду екстреної медичної допомоги було скоєно напад. Медики викликали поліцію.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

Як зазначається, напад стався під час чергового виклику, на який бригада прибула оперативно.

«На виклик, здійснений молодою особою, медики прибули оперативно – як і завжди, проте отримали агресію», – йдеться в повідомленні.

Під час виконання своїх обов’язків медики зазнали нападу, після чого були змушені викликати поліцію для врегулювання ситуації. Заяву про інцидент подано до правоохоронних органів.

Агентство Телевидения Новости