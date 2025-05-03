У Харкові з невідомих причин загорілися два житлові будинки

Сьогодні, 3 травня о 18:19, рятувальники отримали повідомлення про пожежу на території приватного будинку на вулиці Турбінній у Немишлянському районі Харкова.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горіли два житлові будинки та прибудова між ними на загальній площі 300 кв. м.

О 19:06 пожежу локалізували, а о 20:49 – повністю ліквідували. На місці працювали чотири відділення ДСНС.

Причина загоряння встановлюється.

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