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Два дні не працюватиме Харківський зоопарк: яка причина

Два дні не працюватиме Харківський зоопарк: яка причина

Харківський зоопарк тимчасово зачиняють для відвідувачів на 4 та 5 травня. Адміністрація пояснила, що це пов’язано з проведенням технічних робіт.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними пресслужби, зоопарк буде повністю зачинений для відвідувачів 4-5 травня.

«Тимчасове закриття пов’язане з проведенням технічних робіт, спрямованих на забезпечення комфортних і безпечних умов перебування як для гостей, так і для тварин»,  – йдеться в повідомленні.

Зоопарк відновить роботу вже 6 травня у звичному режимі.

Агентство Телевидения Новости

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