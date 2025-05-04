У частині населених пунктів Харківської області призупинено газопостачання
У чотирьох громадах Харківщини тимчасово припинено газопостачання. Відновлювальні роботи вже проводяться, газ подаватимуть поетапно.
Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».
«У звʼязку з технічними причинами призупинено розподіл газу до газорозподільних мереж Харківської філії «Газмережі» та відповідно до окремих населених пунктів Дергачівської, Малоданилівської, Солоницівської, Золочівської громад», – йдеться в повідомленні.
В компанії зазначили, що профільні служби вже працюють над проведенням відновлювальних робіт. Клієнтів у вказаних громадах просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами.
Після отримання Харківською філією «Газмережі» інформації про завершення необхідних заходів на мережах газовики розпочнуть поетапний пуск газу до кожної оселі.