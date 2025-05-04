У частині населених пунктів Харківської області призупинено газопостачання

У чотирьох громадах Харківщини тимчасово припинено газопостачання. Відновлювальні роботи вже проводяться, газ подаватимуть поетапно.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

«У звʼязку з технічними причинами призупинено розподіл газу до газорозподільних мереж Харківської філії «Газмережі» та відповідно до окремих населених пунктів Дергачівської, Малоданилівської, Солоницівської, Золочівської громад», – йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що профільні служби вже працюють над проведенням відновлювальних робіт. Клієнтів у вказаних громадах просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами.

Після отримання Харківською філією «Газмережі» інформації про завершення необхідних заходів на мережах газовики розпочнуть поетапний пуск газу до кожної оселі.

Агентство Телевидения Новости