Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби під обстрілами перебували Харківський, Куп’янський та Ізюмський райони Харківської області. Російські війська застосовували проти мирного населення авіабомби, артилерію, FPV-дрони та БпЛА.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок обстрілів росіян пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, господарчі споруди, поштове відділення, навчальний заклад, адміністративна будівля, автомобілі.

КАБами військові рф вдарили удар по селищу Борова Ізюмського району. Пошкоджені приватні будинки та навчальний заклад. Загинув цивільний житель.

У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу із застосуванням ФАБ-1500 пошкоджено будинки та автомобілі. Одна людина постраждала.

Через ще один удар керованою авіабомбою по Куп’янську постраждали троє жінок. Пошкоджені будинки.

Агентство Телевидения Новости