Росіяни атакували Україну 165 БпЛА: постраждали Харківщина, Київщина та ще три області

У ніч на 4 травня, починаючи з 21:00 3 травня, противник атакував Україну за допомогою 165 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Приморськ (ТОТ Запорізької області).

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

80 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.

Агентство Телевидения Новости