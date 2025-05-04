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Росіяни скинули на Борову чотири КАБи: загинув цивільний

Росіяни скинули на Борову чотири КАБи: загинув цивільний

Напередодні, 3 травня, з 9:00 окупанти протягом близько двох годин поспіль обстрілювали Борівську громаду з авіації.

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

Чотири керовані авіабомби росіяни скинули на Борову, щонайменше три з них влучили у центральну частину селища. Пошкоджені та зруйновані житлові будники та цивільні споруди.

Внаслідок обстрілу загинув 77-річний місцевий житель.

Також під вогнем опинилися населені пункти на південному сході громади. Два удари зафіксовані на території села Піски-Радьківські. Відомо про пошкодження житлових будинків, господарчих споруд, лінії електропередач.

Агентство Телевидения Новости

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