Росіяни скинули на Борову чотири КАБи: загинув цивільний

Напередодні, 3 травня, з 9:00 окупанти протягом близько двох годин поспіль обстрілювали Борівську громаду з авіації.

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

Чотири керовані авіабомби росіяни скинули на Борову, щонайменше три з них влучили у центральну частину селища. Пошкоджені та зруйновані житлові будники та цивільні споруди.

Внаслідок обстрілу загинув 77-річний місцевий житель.

Також під вогнем опинилися населені пункти на південному сході громади. Два удари зафіксовані на території села Піски-Радьківські. Відомо про пошкодження житлових будинків, господарчих споруд, лінії електропередач.

Агентство Телевидения Новости