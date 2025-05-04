Росіяни скинули на Борову чотири КАБи: загинув цивільний
Напередодні, 3 травня, з 9:00 окупанти протягом близько двох годин поспіль обстрілювали Борівську громаду з авіації.
Про це повідомили у Борівській селищній раді.
Чотири керовані авіабомби росіяни скинули на Борову, щонайменше три з них влучили у центральну частину селища. Пошкоджені та зруйновані житлові будники та цивільні споруди.
Внаслідок обстрілу загинув 77-річний місцевий житель.
Також під вогнем опинилися населені пункти на південному сході громади. Два удари зафіксовані на території села Піски-Радьківські. Відомо про пошкодження житлових будинків, господарчих споруд, лінії електропередач.