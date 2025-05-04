«Нова пошта» показала знищене російським безпілотником відділення на Харківщині

Сьогодні вночі, 4 травня, російський БпЛА поцілив у відділення і депо «Нової пошти» в Ізюмі на Харківщині. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа.

Про це повідомили у «Новій пошті».

В момент удару депо та відділення не працювали, там не було співробітників та клієнтів, тому ніхто не постраждав. Сума збитків встановлюється.

«Протягом неділі можливі затримки доставки по Ізюму і найближчим населеним пунктам. Ми звʼяжемося з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсуємо їхню вартість», – йдеться в повідомленні компанії.

Агентство Телевидения Новости