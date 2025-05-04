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Прикордонники на Харківщині знищили техніку, склади, укриття та особовий склад окупантів

Прикордонники на Харківщині знищили техніку, склади, укриття та особовий склад окупантів

На Харківщині пілоти-аеророзвідники 4 прикордонного загону за допомогою FPV-дронів поцілили у транспортний засіб, камеру відеоостереження та позицію АГС. Крім того, виявили та розбили три укриття ворога.

Про це повідомили в ДПСУ.

Також днями у прикордонники знищили: три УАЗи типу «буханка», дві вантажівки, польовий склад паливно-мастильних матеріалів, три укриття, легкову автівку, три мотоцикли, дві антени зв’язку.

Раніше в ДПСУ повідомляли, що за результатами нічного рейду, прикордонники відшукали та знищили три автівки та три позиції ворога на Харківщині.

Агентство Телевидения Новости

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