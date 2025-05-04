В Ізюмському районі через лісову пожежу готується евакуація населення, – Синєгубов

На Харківщині в Ізюмському районі спалахнула лісова пожежа, яка вже охопила площу у 20 гектарів. У лісі детонують боєприпаси, залишені російськими військами під час окупації.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Готується евакуація місцевих жителів, адже вогонь дістався до будинків біля лісу.

На місці працюють підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів.

«Через надзвичайно сильний вітер вогонь стрімко поширюється. Ситуація залишається складною, але контрольованою», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости