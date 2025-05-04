На Харківщині рятувальники ліквідовують 11 лісових пожеж, п’ять з яких спалахнули після обстрілів
Сьогодні вранці, 4 травня, росіяни завдали ударів реактивними системами залпового вогню по лісових масивах Борівської громади Ізюмського району
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
У результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5 га.
Загалом, на території лісгоспів Харківської області триває ліквідація 11 пожеж, п’ять з яких пов’язані з ворожими обстрілами. На місці подій працюють співробітники ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів.