На Харківщині рятувальники ліквідовують 11 лісових пожеж, п’ять з яких спалахнули після обстрілів

Сьогодні вранці, 4 травня, росіяни завдали ударів реактивними системами залпового вогню по лісових масивах Борівської громади Ізюмського району

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5 га.

Загалом, на території лісгоспів Харківської області триває ліквідація 11 пожеж, п’ять з яких пов’язані з ворожими обстрілами. На місці подій працюють співробітники ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів.

Агентство Телевидения Новости