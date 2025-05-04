Окупанти обстрілюють Куп’янськ з артилерії та авіації: пошкоджено будинки, двоє постраждалих

Сьогодні, 4 травня, військовослужбовці зс рф неодноразово били по Купʼянську. Орієнтовно о 4:00 внаслідок влучання КАБу пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Через ворожий обстріл, який відбувся близько 6:00, зруйновано будинок. Без постраждалих. Точний тип озброєння, яке застосували російські військові, встановлюється.

Близько 15:50 ворог обстріляв місто з артилерії, внаслідок чого виникла пожежа в приватному будинку. Постраждали двоє мирних жителів: 52-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес, 89-річна жінка дістала поранення склом, її ушпиталено.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости