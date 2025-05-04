На Харківщині вирує пожежа в Ізюмському районі: вогонь охопив вже 80 га

Сьогодні, 4 травня об 11:15, надійшло повідомлення про пожежу на території Піщанського лісництва на околиці міста Ізюм Харківської області. Горить лісова підстилка на орієнтовній площі 80 га.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Спостерігається інтенсивна детонація залишених ворогом вибухонебезпечних предметів. Внаслідок розльоту уламків боєприпасів загорівся дах двоповерхового житлового будинку, приватний житловий будинок, гаражі, а також будівля та деревина на території виробничого майданчика лісового господарства.

На місці події працюють рятувальники та піротехніки ДСНС, пожежний модуль, а також працівники та техніка лісгоспу, комунальних служб міста.

Агентство Телевидения Новости