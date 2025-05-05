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Трамп доручив відкрити найсуворішу в’язницю Алькатрас

Трамп доручив відкрити найсуворішу в’язницю Алькатрас

Президент США Дональд Трамп наказав відновити роботу федеральної в’язниці Алькатрас. Вона знову має стати місцем утримання найжорстокіших злочинців.

Трамп написав у соцмережі Х, що американська судова система нібито занадто м’яка щодо злочинців, втім, його адміністрація покладе край ситуації, коли серійні злочинці залишаються на свободі, повідомляє УНІАН.

«Сьогодні я доручаю Бюро в’язниць, разом із Міністерством юстиції, ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки, відкрити повністю реконструйований і значно розширений Алькатрас, щоб там утримувалися найжорстокіші та найнебезпечніші злочинці Америки. Відкриття Алькатрасу знову стане символом ЗАКОНУ, ПОРЯДКУ І СПРАВЕДЛИВОСТІ. Ми зробимо АМЕРИКУ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ!», – зазначив він.

Федеральна в’язниця Алькатрас розташована на однойменному острові в затоці Сан-Франциско та діяла з 1934 по 1963 рік. Вона була однією з найвідоміших і найсуворіших тюрем у США.

Алькатрас слугував місцем утримання найнебезпечніших в’язнів, які не піддавались дисципліні в інших в’язницях. Об’єкт мав надзвичайно високий рівень охорони, із суворим режимом, постійним патрулюванням і суворими правилами поведінки.

Агентство Телевидения Новости

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