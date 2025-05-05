Трамп доручив відкрити найсуворішу в’язницю Алькатрас

Президент США Дональд Трамп наказав відновити роботу федеральної в’язниці Алькатрас. Вона знову має стати місцем утримання найжорстокіших злочинців.

Трамп написав у соцмережі Х, що американська судова система нібито занадто м’яка щодо злочинців, втім, його адміністрація покладе край ситуації, коли серійні злочинці залишаються на свободі, повідомляє УНІАН.

«Сьогодні я доручаю Бюро в’язниць, разом із Міністерством юстиції, ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки, відкрити повністю реконструйований і значно розширений Алькатрас, щоб там утримувалися найжорстокіші та найнебезпечніші злочинці Америки. Відкриття Алькатрасу знову стане символом ЗАКОНУ, ПОРЯДКУ І СПРАВЕДЛИВОСТІ. Ми зробимо АМЕРИКУ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ!», – зазначив він.

Федеральна в’язниця Алькатрас розташована на однойменному острові в затоці Сан-Франциско та діяла з 1934 по 1963 рік. Вона була однією з найвідоміших і найсуворіших тюрем у США.

Алькатрас слугував місцем утримання найнебезпечніших в’язнів, які не піддавались дисципліні в інших в’язницях. Об’єкт мав надзвичайно високий рівень охорони, із суворим режимом, постійним патрулюванням і суворими правилами поведінки.

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