Зранку на Харківщині окупанти дроном атакували цивільну автівку

Внаслідок ворожих ударів по Харківщині постраждали шестеро мирних мешканців, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 4 травня орієнтовно о 21 годині ворог завдав авіаудару по Куп’янську — внаслідок влучання КАБу пошкоджено житловий будинок. Поранено 83-річну мирну мешканку.

Близько 22:30 російські військовослужбовці рф повторно здійснили обстріл міста — цього разу з РСЗВ «Ураган». Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди, гараж та автомобіль. Без постраждалих.

5 травня о 8:10 ворог поцілив FPV-дроном по цивільному автомобілю, який рухався по Купʼянську. 51-річний водій транспортного засобу зазнав гострої реакції на стрес.

5 травня о 4:40 під ворожим авіаційним ударом перебувало селище Золочів Богодухівського району. Ворог застосував КАБ. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, три автомобілі. Постраждали четверо мирних мешканців: 36-річна жінка та двоє хлопців віком 4 та 12 років зазнали гострої реакції на стрес, ще один чоловік віком 86 років дістав поранення, йому надано медичну допомогу.

За процесуального керівництва Куп’янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх належних заходів для фіксації воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями рф.

Агентство Телевидения Новости