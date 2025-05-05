Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:23
Просмотров: 52

У Харкові тимчасово змінив маршрут трамвай №12

У Харкові тимчасово змінив маршрут трамвай №12

Рух трамваїв на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій та майдані Іподрому припинений до 15:00 5 травня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з відновленням асфальтобетонного покриття трамвайної колії.

У цей час трамвай №12 курсуватиме так:

частина 1: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»;

частина 2: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».

На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус за таким маршрутом: вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 