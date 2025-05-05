У Харкові тимчасово змінив маршрут трамвай №12

Рух трамваїв на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій та майдані Іподрому припинений до 15:00 5 травня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з відновленням асфальтобетонного покриття трамвайної колії.

У цей час трамвай №12 курсуватиме так:

частина 1: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»;

частина 2: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».

На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус за таким маршрутом: вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.

Агентство Телевидения Новости