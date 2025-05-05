Вже добу вирує пожежа на території Піщанського лісництва на Харківщині

Співробітники ДСНС та лісгоспу продовжують ліквідовувати пожежу на території лісництва та населеного пункту на Харківщині.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Станом на 10:00 триває ліквідація пожежі на території Піщанського лісництва на площі 85 га. Також горіли дах двоповерхового житлового будинку, приватний житловий будинок, 4 гаражі, 9 господарчих споруд, а також складські та виробничі будівлі, деревина на території майданчика лісового господарства.

На місці події працюють рятувальники та піротехніки ДСНС, пожежний модуль, а також працівники та техніка лісгоспу, комунальних служб міста.

Нагадаємо, що пожежа на території Піщанського лісництва на околиці міста Ізюм сталася 4 травня об 11:15.

Агентство Телевидения Новости