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Вже добу вирує пожежа на території Піщанського лісництва на Харківщині

Вже добу вирує пожежа на території Піщанського лісництва на Харківщині

Співробітники ДСНС та лісгоспу продовжують ліквідовувати пожежу на території лісництва та населеного пункту на Харківщині.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Станом на 10:00 триває ліквідація пожежі на території Піщанського лісництва на площі 85 га. Також горіли дах двоповерхового житлового будинку, приватний житловий будинок, 4 гаражі, 9 господарчих споруд, а також складські та виробничі будівлі, деревина на території майданчика лісового господарства.

На місці події працюють рятувальники та піротехніки ДСНС, пожежний модуль, а також працівники та техніка лісгоспу, комунальних служб міста.

Нагадаємо, що пожежа на території Піщанського лісництва на околиці міста Ізюм сталася 4 травня об 11:15.

Агентство Телевидения Новости

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