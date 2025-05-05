Поліція Харківщини задокументувала воєнні злочини окупантів (фото)

Минулої доби під обстрілами окупантів перебували Куп’янський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський райони. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби та БпЛА.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Через ворожий удар керованими авіабомбами по місту Золочів зруйновані та пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, енергомережі, автомобілі. Постраждали чотири людини: 86-річний чоловік, 36-річна жінка, 4 та 12-річні хлопці. У дітей гостра реакція на стрес.

У Куп’янську районі постраждали чоловік та жінка. Обстрілами пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль.

Військові завдали удари КАБом по селу Циркуни Харківського району. Пошкоджені близько 10 приватних будинків, господарчі споруди. Постраждали 59 та 66-річні чоловіки, 77-річна жінка. Їм надано допомогу на місці.

4 травня поліцейські здійснили 89 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 70 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 24529 воєнного злочину, скоєного на території області.

Агентство Телевидения Новости