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В екопарку у Харкові знову відкрили «Долину альпак»
Долина альпака повертається та знову готова безплатно приймати відвідувачів.
Про це повідомляє пресслужба Екопарку.
Як зазначають фахівці, «Долина альпак» перетворюється на найбільший в Україні контактний зоопарк.
«Тепер кожен охочий може поспілкуватися з тваринами контактної групи, погладити їх, погодувати. Це як ніщо інше покращує настрій та психологічний стан, адже загальновідомо, що природа – найкращий лікар та реабілітолог», – зазначають в Екопарку.