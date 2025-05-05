ЗРК ТОР-М2, дві САУ 2С19 «Мста-С» та купу іншої техніки окупантів знищили прикордонники на Харківщині

Прикордонники показали як полюють на техніку ворога.

Про це повідомляє Офіційний канал ДПСУ України.

Зазначається, що внаслідок нищівних дій прикордонного підрозділу РУБпАК «Фенікс» на Куп’янському напрямку окупанти втратили купу техніки.

«ЗРК ТОР-М2, дві САУ 2С19 «Мста-С», три танки, гармату 2А42 калібру 30 мм, 17 військових вантажівок і три автівки противника – техніка, яку ворог втратив протягом тижня», – зазначили прикордонники.

Агентство Телевидения Новости