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У Харкові судитимуть жінку, яка чекала на «освободителей» та прославляла окупантів

У Харкові судитимуть жінку, яка чекала на «освободителей» та прославляла окупантів

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 53-річної жінки за фактом поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканка Харкова з листопада 2023 року систематично публікувала в проросійських Телеграм-пабліках коментарі, в яких прославляла військових держави-агресорки. Вона писала, що молиться за окупантів і бажає кожному з них «ангела-хранителя». Також жінка стверджувала, що Харків нібито чекає на так званих «освободителей».

Обвинувачена раділа «прильотам» по обласному центру, попри те, що, як сама писала, її «ледве не знесло з балкона» вибуховою хвилею внаслідок ворожого удару.

Протиправний характер висловлювань жінки підтверджено висновками судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

Шанувальницю «руського миру» судитимуть у Немишлянському районному суді Харкова. Обвинуваченій загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування та оперативний супровід – Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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